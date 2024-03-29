Шквальный ветер и осадки: в Астане и 15 областях объявлено штормовое предупреждение

Госметеослужба "Казгидромет" выпустила штормовое предупреждение по территории Казахстана на 30 марта. По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления ожидаются в столице и 15 регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Ночью на западе, севере области, днем на севере, востоке ожидается гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области до 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гололед и ветер северо-западный до 15-20 м/с.

Ночью на юге, западе, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на юге, западе, востоке области – дождь. Ветер юго-западный, на юге области до 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидаются осадки (преимущественно дождь).

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, днем на севере, востоке, юге области – осадки (преимущественно дождь). На западе, севере, востоке области – туман. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается дождь. Ветер южный, юго-западный, днем до 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается дождь. На западе, востоке области – туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области до 15-20 с порывами до 25 м/с. В Семее ожидается дождь. Ветер южный, юго-западный, днем до 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), днем на юге, северо-востоке области осадки (дождь, снег). На юге, востоке области – туман и гололед. Ветер северо-западный, западный на юге, востоке области до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на южный, ночью в центре, на западе области порывы до 16 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Кызылординской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидается ветер северо-западный до 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. В горных районах области – туман. Ветер западный на востоке области до 15-20, временами до 25 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Днем в предгорных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области – сильные осадки (дождь, снег). На юге, в предгорных районах области временами гроза. Ветер западный, северо-западный в южной половине области до 15-20, временами до 23-28 м/с.

В Алматы днем временами сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы до 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы до 15-20, временами до 23-28 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. В горных и предгорных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области до 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы до 15-20 м/с.

В Астане ожидается гололед.

В связи с прогнозом осадков (дождь, снег) 30-31 марта 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег), днем на севере, юге, востоке области осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, юге области, днем на севере, юге, востоке области ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед.

Ночью на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, на юге области порывы до 15-20 м/с, временами до 23 м/с. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный порывы до 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный порывы до 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный порывы до 15-20 м/с.

В Алматинской области в период 30 марта – 1 апреля 2024 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Также с синоптики предупредили, что в Абайской и Восточно-Казахстанской областях с 30 марта по 2 апреля в связи с прогнозом осадков, преимущественно в виде дождя и положительного температурного фона, а также с продолжением интенсивного снеготаяния, ожидаются подъемы уровней воды и ослабление ледового режима на реках областей, формирование таловых и склоновых стоков. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.