Военные пришли на помощь жителям пострадавших от наводнения сел

В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах, сообщает Zakon.kz.

Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

В микрорайоне "Заречный-3" города Актобе к противопаводковым мероприятиям привлечены 12 военнослужащих войсковой части 20709. Задействовано два КАМАЗа высокой проходимости.

Экипажами вертолетов Ми-17 и Ми-171Ш столичной авиабазы эвакуировали людей, находившихся на зимовках в радиусе 100 км от Аркалыка Костанайской области. В эвакуационный пункт – село Амангельды – доставили 39 человек, в том числе 17 детей.

Пилоты Военного института Сил воздушной обороны задействованы в спасении сельчан в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. С зимовок Актюбинского региона в поселке Ойыл экипаж вертолета Ми-8 эвакуировал 74 человека. Из поселка Коржын в поселок Каратобе Западно-Казахстанской области доставлены 100 сельчан. Им оказана необходимая помощь.

Фото: Минобороны РК

К очистке ливневой канализации города Акколь Акмолинской области привлекли 20 военнослужащих войсковой части 55209.

По обращению акима Восточно-Казахстанской области в село Боран Курчумского района из Аягоза направлены 11 военнослужащих войсковой части 02352. Здесь в результате затора льда на реке Кара Ертис наблюдается резкое повышение уровня воды. Для проведения противопаводковых мероприятий выделено четыре автомобиля-вездехода, в том числе грузовые КАМАЗы.

Фото: Минобороны РК

Мероприятия по предотвращению угрозы затопления и спасению местного населения продолжаются. Всего от Вооруженных сил задействованы свыше 330 военнослужащих и 15 единиц военной техники и авиации.

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

В МЧС опубликовали телефоны горячих линий во время паводков, которые работают круглосуточно в шести регионах страны.

