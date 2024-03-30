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Арман Давлетяров из Актобе обратился к казахстанцам

Арман Давлетяров из Актобе обратился к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 15:40 Фото: Instagram/arman_dav
Бывший директор телеканала "Муз-ТВ", советник гендиректора Телерадиокомплекса президента РК и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров из Актобе обратился к казахстанцам, чтобы поддержать людей в связи с последствиями паводков в стране, сообщает Zakon.kz

Как отметил Давлетяров в своем видеоролике, опубликованном в Instagram 30 марта 2024 года он приехал в Актобе, чтобы поддержать людей, живущих в этом регионе, так как здесь также проживают его близкие, родные и друзья. 

"Дорогие друзья! Сегодня Актюбинская область переживает непростые времена из-за наводнений. Мы с глубоким сожалением наблюдаем страдания жителей области, потери домов, урон имуществу и серьезные трудности, с которыми им приходится сталкиваться. В этот тяжелый момент хочу выразить свою глубокую поддержку всем, кто пострадал от стихии".Арман Давлетяров

Он отметил, что сейчас много негативной информации распространяется в социальных сетях, поэтому не стоит верить недостоверным источникам. 

"Я нахожусь здесь два дня и вижу, что власти делают все, чтобы справиться с последствиями паводков. Много техники в городе. Последствия паводков устраняются. А жители города, те кто не пострадал, помогают пострадавшим, кто-то едой, кто-то своим вниманием, кто-то деньгами. И я тоже внес вклад через фонды, которые сегодня помогают нуждающимся", – сказал Давлетяров.

В своем видеообращении заслуженный деятель призвал людей объединиться, напомнив, что казахстанцы всегда отличались тем, что в сложной жизненной ситуации были вместе.

"Давайте стоять вместе, помогать друг другу и поддерживать тех, кто нуждается в нашей помощи. Надеюсь, что сила нашего единства поможет нам преодолеть все трудности. Вместе мы сильнее! Алға Қазақстан! Біз біргеміз!" – написал на своей странице Далетяров. Арман Давлетяров

30 марта сообщалось, что в Актюбинской области восстановили мост после паводков.

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