Заморозки, снег, туман и гололед ожидаются в девяти областях Казахстана

В девяти областях Казахстана на 15 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области туман. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром туман.



На западе, юге Карагандинской области гололед, на севере области на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман. На дорогах гололедица.



Ночью на севере, юге, востоке Жамбылской области сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Днем на севере, юге области гроза. Ночью и утром на западе, севере, в горных районах области туман. Ночью и утром в горных районах области гололед. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман.



В центре, на севере, западе Кызылординской области сохранится высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем небольшие осадки (дождь, снег). Ночью заморозки -1-3 градуса.



Ночью и утром на севере, западе, юге Атырауской области туман. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью в горных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный днем на горных перевалах области, 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром туман.



Ночью на севере, юге Алматинской области временами сильный дождь. В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный на юге, в горных районах области, порывы 18-23 м/с. В Конаеве ветер северо-западный, ночью порывы 18 м/с.



На севере, востоке Павлодарской области туман. В Павлодаре ночью и утром туман.



Ранее сообщалось, что жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом.