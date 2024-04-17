Какой будет погода в Казахстане 18 апреля

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 18 апреля 2024 года.

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