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Какой будет погода в Казахстане 18 апреля

Какой будет погода в Казахстане 18 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:03 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 18 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков.

"Лишь на севере и востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами. По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

О том, какой будет погода по стране в ближайшие трое суток – с 18 по 20 апреля 2024 года, можете узнать здесь.

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