Снегопад, сильный ветер и туман: резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 16 февраля 2024 года.

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