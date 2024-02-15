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Снегопад, сильный ветер и туман: резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане

Снегопад, сильный ветер и туман: резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 16 февраля 2024 года.

Согласно прогнозу, по стране ожидается ухудшение погодных условий.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, востоке Казахстана ожидается снег, на востоке страны ночью – снегопад, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки, временами – сильные (преимущественно снег), метель", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по Казахстану ожидается усиление ветра, на юго-востоке, северо-западе – туман, в южной половине – гололед.

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