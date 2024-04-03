Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шквальный ветер, дождь с грозой, туман: прогноз погоды в Казахстане на 4 апреля

Шквальный ветер, дождь с грозой, туман: прогноз погоды в Казахстане на 4 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 17:58 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в четверг, 4 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, большая часть территории страны будет находиться под влиянием западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге страны ожидается дождь, в южных областях – с грозой. По РК ожидается туман, на западе, юге – усиление ветра, в Туркестанской области – шквал".РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи – кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.
"В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом дождя будут наблюдаться колебания водности. На равнинных реках в связи с дальнейшим повышением температуры воздуха ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – говорится в гидрологическом прогнозе "Казгидромета".

Ранее синоптики предоставили трехдневный прогноз погоды. В нем говорилось, что на севере, востоке, в центре Казахстана ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха до +20°С. Подробности здесь.

Читайте также

Еще одну республиканскую трассу затопило талыми водами
Еще одну республиканскую трассу затопило талыми водами
Талгат Ластаев: FlyArystan стал отдельной авиакомпанией
Талгат Ластаев: FlyArystan стал отдельной авиакомпанией
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: