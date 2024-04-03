Шквальный ветер, дождь с грозой, туман: прогноз погоды в Казахстане на 4 апреля

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в четверг, 4 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, большая часть территории страны будет находиться под влиянием западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге страны ожидается дождь, в южных областях – с грозой. По РК ожидается туман, на западе, юге – усиление ветра, в Туркестанской области – шквал". РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

в Астане – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С;

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С; в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С; в Шымкенте – переменная облачность, в первой половине ночи – кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

"В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом дождя будут наблюдаться колебания водности. На равнинных реках в связи с дальнейшим повышением температуры воздуха ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – говорится в гидрологическом прогнозе "Казгидромета".

Ранее синоптики предоставили трехдневный прогноз погоды. В нем говорилось, что на севере, востоке, в центре Казахстана ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха до +20°С. Подробности здесь.