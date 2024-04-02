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Глава правительства обратился к казахстанцам

Бектенов, паводки, обращение, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 10:47 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 2 апреля обратился к казахстанцам из-за паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости, поскольку они не верят в тяжелые последствия наводнения.

"Как мы видим, наводнения в этом году происходят даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки. В этой связи прошу казахстанцев очень серьезно относиться к оповещению акиматов и спецслужб, слушать и выполнять их указания. Это позволит сохранить жизни. Эвакуация в первую очередь направлена на обеспечение вашей безопасности, прошу оказывать содействие спасателям, не осложнять их работу, они работают для вас", – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также обратился к спасателям, медикам и всем тем, кто сейчас работает над устранением паводков в регионах.

"Работать спасателями не просто. К сожалению, произошел случай в Западно–Казахстанской области, когда сержанту Батырбеку Капсикову во время исполнения служебных обязанностей нанесли ножевые ранения, преступник задержан. Сотрудникам силовых структур и спасателям приходится проявлять отвагу и смелость. В Актюбинской области в условиях паводков пришлось принимать роды, спасли и маму, и новорожденных двойняшек. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность нашим спасателям, пилотам, сотрудникам МВД, Нацгвардии, медработникам и просто волонтерам, которые в условиях ЧС спасают и поддерживают наших жителей", – отметил Олжас Бектенов.

Ранее в МЧС рассказали, какие области находятся в зоне подтопления.

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