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Напились и вонзили нож: в МЧС рассказали подробности нападения на спасателя в ЗКО

Напились и вонзили нож: в МЧС рассказали подробности нападения на спасателя в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 12:33 Фото: primeminister.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков на брифинге в правительстве 2 апреля 2024 года рассказал подробности нападения местных жителей на спасателя в Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, нападение произошло, когда работники МЧС переправляли людей с одного берега на другой.

"К ним подошли двое местных жителей, начали придираться, затем кое-как они пришли к консенсусу. Те, уходя, спросили: "А сколько вы еще здесь будете?" И вечером, напившись, эти двое вернулись обратно пьяные и начали лезть драться – в этот момент один из них вонзил нож", – рассказал Бауыржан Сыздыков.

Он отметил, что сейчас спасатель находится в больнице, его состояние – стабильное, врачи прогнозируют хороший исход. Нападавшие задержаны и признали свою вину.

"Хотелось бы попросить, особенно вас, коллеги, вы показываете нашу работу – хотелось бы тоже, чтобы вы донесли до народа, что наша служба – это благородная служба, мы приходим к людям на помощь, спасаем их. Я надеюсь, что таких ситуаций больше не будет повторяться, и что мы эти паводки пройдем с честью, выдержим", – обратился Бауржан Сыздыков.

Ранее сообщалось, что 26-летний сержант гражданской защиты получил ножевое ранение. Инцидент произошел 31 марта 2024 года вблизи пос. Жалпактал Казталовского района ЗКО. По информации МЧС РК, мужчина был ранен на берегу реки Караозен при оказании помощи местным жителям. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди. Позднее мужчину, который ранил спасателя ножом, задержали.

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