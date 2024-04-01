Бозумбаев пообещал пострадавшим от паводка жителям Карагандинской области возмещение ущерба

Паводковую ситуацию в Карагандинской области 1 апреля обследовали вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и министр по ЧС Чингис Аринов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Правительства, Бозумбаев и Аринов совершили облет бассейнов рек Карагандинской области и ознакомились с обстановкой в регионе.

"Ситуация признана сложной: в области прогнозируется вторая волна паводка. 40% территорий Нуринского, Осакаровского районов и северной части Актогайского покрыты снегом. Для предотвращения ЧС в паводкоопасные районы переброшены дополнительные силы и средства служб гражданской защиты", – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Штаба ознакомился с ситуацией в Шетском районе, где был объявлен режим ЧС. В четырех селах – Кайракты, Аксу, Красная Поляна, Дерипсал – подтоплено 40 домов, эвакуированы 292 человека, из них 114 детей. В настоящее время обстановка стабилизируется, некоторые жители уже вернулись в свои дома.



Канату Бозумбаеву доложили о принятых мерах, которые помогли избежать более тяжелых последствий паводка. По данным ДЧС, наиболее сложная ситуация была 29–30 марта. Сейчас водохранилища работают в пиковом, форсированном режиме.

"В верховьях Нуры и Шерубай-Нуры фактически прекратились активные процессы таяния. Снежный покров незначительный. На притоках активных поступлений воды в русло реки Нуры не отмечено. На территориях Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов пик паводка, можно сказать, прошел", — доложил начальник ДЧС области Мурат Катпанов.

В ходе встречи с пострадавшими жителями сел Шетского района Бозумбаев подчеркнул, что весь причиненный стихией ущерб будет оценен Комиссией и полностью возмещен.

"Глава государства поручил максимально снизить ущерб от нынешних паводков и в первую очередь защитить население. Комиссия обследует все дома. Будет оказана помощь, имущество восстановим и возместим. Если дома признают непригодными, будут построены новые, либо приобретено другое жилье на вторичном рынке", — сказал Канат Бозумбаев.

В Казахстане продолжается борьба с масштабными паводками. Что известно о ситуации по стране на 1 апреля 2024 года, можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что банки и микрофинансовые организации предоставят пострадавшим от паводков казахстанцам автоматическую отсрочку платежей по кредитам на три месяца.