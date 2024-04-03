Неблагоприятные метеоусловия 4 апреля ожидаются в семи городах РК

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В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в четверг, 4 апреля, в Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Актобе, Алматы, Астане, сообщает Zakon.kz.

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