Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2023 года дал ряд поручений в связи со взрывом на шахте им. Костенко в Карагандинской области, унесшим жизни 16 человек, сообщает Zakon.kz.

"Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 16-ти. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

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Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.