Названы республиканские дороги, которые закрыты для всех видов транспорта

Оперативную информацию по ограничению движения сегодня предоставил национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 11 марта 2025 года в 09:40 в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на участках республиканских автодорог:

Карагандинская область: автодорога "Акчатау – Агадыр – Ортау" – автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты", км 0-180 (п. Акчатау – граница области Улытау);

автодорога "Акчатау – Агадыр – Ортау" – автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты", км 0-180 (п. Акчатау – граница области Улытау); Область Улытау: автодорога "Акчатау – Агадыр – Ортау" – автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты", км 180-195 (граница Карагандинской области – п. Агадыр).

"Ориентировочное время открытия дорог – 11 марта 2025 года в 18:00", – уточнили в "КазАвтоЖоле".

По состоянию на 08:00 11 марта на 5 республиканских автомобильных дорогах в 5 областях введено ограничение движения :

Акмолинская область: автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – гр. РФ", км 856-917 (гр. Северо-Казахстанской обл. – п. Жаксы);

автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – гр. РФ", км 856-917 (гр. Северо-Казахстанской обл. – п. Жаксы); Карагандинская область: автодорога "Астана – Караганда – Алматы", км 1505-1610 (с. Атамекен – п. Аксу – Аюлы);

автодорога "Астана – Караганда – Алматы", км 1505-1610 (с. Атамекен – п. Аксу – Аюлы); Костанайская область: автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 252-340 (гр. области Улытау – Аркалык);

автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 252-340 (гр. области Улытау – Аркалык); Северо-Казахстанская область: автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – гр. РФ", км 795-856 (с. Рузаевка – гр. Акмолинской обл.);

автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – гр. РФ", км 795-856 (с. Рузаевка – гр. Акмолинской обл.); Область Улытау: автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 137-252 (с. Улытау – гр. Костанайской обл.).

"В настоящее время для содержания дорог задействованы 703 единицы спецтехники и 1 770 специалистов", – добавили в нацкомпании.

10 марта 2025 года сообщалось, что десятки участков автодорог закрыли из-за метели в Казахстане.