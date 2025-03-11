#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.84
537.4
5.58
Общество

Названы республиканские дороги, которые закрыты для всех видов транспорта

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 10:06 Фото: Zakon.kz
Оперативную информацию по ограничению движения сегодня предоставил национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 11 марта 2025 года в 09:40 в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на участках республиканских автодорог:

  • Карагандинская область: автодорога "Акчатау – Агадыр – Ортау" – автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты", км 0-180 (п. Акчатау – граница области Улытау);
  • Область Улытау: автодорога "Акчатау – Агадыр – Ортау" – автодорога "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты", км 180-195 (граница Карагандинской области – п. Агадыр).
"Ориентировочное время открытия дорог – 11 марта 2025 года в 18:00", – уточнили в "КазАвтоЖоле".

По состоянию на 08:00 11 марта на 5 республиканских автомобильных дорогах в 5 областях введено ограничение движения:

  • Акмолинская область: автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – гр. РФ", км 856-917 (гр. Северо-Казахстанской обл. – п. Жаксы);
  • Карагандинская область: автодорога "Астана – Караганда – Алматы", км 1505-1610 (с. Атамекен – п. Аксу – Аюлы);
  • Костанайская область: автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 252-340 (гр.  области Улытау – Аркалык);
  • Северо-Казахстанская область: автодорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – гр. РФ", км 795-856 (с. Рузаевка – гр. Акмолинской обл.);
  • Область Улытау: автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 137-252 (с. Улытау – гр. Костанайской обл.).
"В настоящее время для содержания дорог задействованы 703 единицы спецтехники и 1 770 специалистов", – добавили в нацкомпании.

10 марта 2025 года сообщалось, что десятки участков автодорог закрыли из-за метели в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Названы регионы Казахстана с высоким риском паводков
Общество
10:28, Сегодня
Названы регионы Казахстана с высоким риском паводков
Глаукома – тихий вор зрения: почему важно вовремя диагностировать заболевание?
Общество
10:23, Сегодня
Глаукома – тихий вор зрения: почему важно вовремя диагностировать заболевание?
Свыше 329 млн тенге задолжали работодатели казахстанцам
Общество
10:16, Сегодня
Свыше 329 млн тенге задолжали работодатели казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: