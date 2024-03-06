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Снег, дождь и туман ожидаются в Казахстане

Снег, дождь и туман ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 18:00 Фото: unsplash
Какой будет погода в Казахстане в четверг, 7 марта 2024 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, отрог антициклона сохранит свое влияние на запад, восток и центр страны, с чем ожидается погода без осадков.

"На остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью, на юге страны – дождь, на юго-востоке – осадки в виде дождя и снега".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, усиление ветра.

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Какой будет погода в Казахстане 7, 8 и 9 марта
, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 18:00

О том, какая погода ожидает казахстанцев в марте 2024 года, можете узнать по ссылке.

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