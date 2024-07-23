Нацбанк предупреждает казахстанцев: раскрыта новая схема мошенников

23 июля 2024 года Национальный банк Казахстана выступил с очередным важным обращением к гражданам, которых предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с подделкой аккаунтов "работников НБК" в мессенджерах и социальных сетях, а также служебных удостоверений, сообщает Zakon.kz.

По данным монетарного регулятора, злоумышленники, создавая в мессенджерах WhatsApp, Telegram или социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook фейковые аккаунты, в том числе, якобы, "личные аккаунты" руководства Национального банка Казахстана, осуществляют массовые фишинговые рассылки.

Кроме того, представляясь работниками Нацбанка РК, злоумышленники направляют поддельные служебные удостоверения, переадресовывают звонки на подставных лиц, а также предоставляют реквизиты и поддельные финансовые документы для банковских переводов.

"Данные схемы могут реализовываться с участием подставных "работников правоохранительных органов или Национального банка Казахстана" под предлогом "поимки мошенников" в финансовых учреждениях, проведения "оперативных проверок специальными органами", а также участия в совместных "специальных операциях" государственных органов Республики Казахстан", – напомнили в пресс-службе НБК.

В этой связи Национальный банк Казахстана призывает граждан:

не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам;

не раскрывать свои персональные данные;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не устанавливать по указанию третьих лиц такие приложения, как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

"Поскольку злоумышленники могут получить доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге и похитить ваши деньги", – подчеркнули в пресс-службе Нацбанке РК.

Также казахстанцам напомнили, что НБК не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

"В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан". Пресс-служба Национального банка Казахстана

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру "1477".

Материал по теме Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане

Напомним, это не первое предупреждение монетарного регулятора о мошенниках. 4 июля 2024 года стало известно об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных страниц Нацбанка в соцсетях.