Аида Балаева обратилась к женщинам: Разводиться не стыдно
Фото: ЕАМФ
Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что следит за судебным процессом в отношении Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой. Министр также обратилась с призывом к женщинам, сообщает Zakon.kz.
Балаева подчеркнула, что суд проходит в открытом формате – это было требование сторон.
"Сотни тысяч людей смотрят заседание в прямом эфире. Общество, лидеры общественного мнения, журналисты широко освещают процесс. Я уверена, что суд вынесет справедливое решение. Закон и порядок, о главенстве которых говорит глава государства, будут обеспечены. Как женщина и как мать я глубоко сопереживаю близким Салтанат, ее маме. Больно смотреть страшные видеокадры ее избиения".Аида Балаева
Продолжая, Балаева подчеркнула, что Салтанат для казахстанцев уже стала символом всех, кто пострадал от бытового насилия.
"И я очень надеюсь, что открытый суд, его транспарентность удержит потенциальных преступников от насилия и спасет многие жизни. Я хочу обратиться ко всем девушкам, ко всем женщинам. Не стоит питать иллюзий, что человек, однажды поднявший на вас руку, изменится. Не изменится! Если он способен ударить женщину, унижать ее, он в принципе лишен моральных устоев и человечности".Аида Балаева
Кроме того, как отмечено в публикации издания "Время", Балаева призывает не терпеть насилие.
"Не нужно терпеть, придумывать оправдания себе и ему, что вы его любите, что он вас любит, что нужно терпеть ради детей. Разводиться не стыдно. Поверьте, побои будут только учащаться и усиливаться. Безнаказанность всегда порождает беспредел. Никто не имеет права унижать человеческое достоинство и, тем более, распускать руки. Еще раз повторю: я глубоко убеждена, что суд вынесет справедливое решение".Аида Балаева
Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.
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Их обвиняют:
- Куандыка Бишимбаева – по двум статьям УК РК – "Убийство" и "Истязание";
- Бахытжана Байжанова – по статье УК РК "Укрывательство преступления".
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