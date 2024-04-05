Аида Балаева обратилась к женщинам: Разводиться не стыдно

Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что следит за судебным процессом в отношении Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой. Министр также обратилась с призывом к женщинам, сообщает Zakon.kz.

Балаева подчеркнула, что суд проходит в открытом формате – это было требование сторон.

"Сотни тысяч людей смотрят заседание в прямом эфире. Общество, лидеры общественного мнения, журналисты широко освещают процесс. Я уверена, что суд вынесет справедливое решение. Закон и порядок, о главенстве которых говорит глава государства, будут обеспечены. Как женщина и как мать я глубоко сопереживаю близким Салтанат, ее маме. Больно смотреть страшные видеокадры ее избиения". Аида Балаева

Продолжая, Балаева подчеркнула, что Салтанат для казахстанцев уже стала символом всех, кто пострадал от бытового насилия.

"И я очень надеюсь, что открытый суд, его транспарентность удержит потенциальных преступников от насилия и спасет многие жизни. Я хочу обратиться ко всем девушкам, ко всем женщинам. Не стоит питать иллюзий, что человек, однажды поднявший на вас руку, изменится. Не изменится! Если он способен ударить женщину, унижать ее, он в принципе лишен моральных устоев и человечности". Аида Балаева

Кроме того, как отмечено в публикации издания "Время", Балаева призывает не терпеть насилие.

"Не нужно терпеть, придумывать оправдания себе и ему, что вы его любите, что он вас любит, что нужно терпеть ради детей. Разводиться не стыдно. Поверьте, побои будут только учащаться и усиливаться. Безнаказанность всегда порождает беспредел. Никто не имеет права унижать человеческое достоинство и, тем более, распускать руки. Еще раз повторю: я глубоко убеждена, что суд вынесет справедливое решение". Аида Балаева

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.

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