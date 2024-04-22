Суд над Бишимбаевым – трансляция 22 апреля

В Астане сегодня, 22 апреля 2024 года, продолжается судебный процесс в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.

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Напомним, во время предыдущего судебного заседания, прошедшего 18 апреля 2024 года, Куандык Бишимбаев отказался предоставить суду пароль от своего телефона, который должны были исследовать. Мотивировал он это тем, что на его гаджете есть много других вещей, и он не хотел бы, чтобы они стали доступны общественности.

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В свою очередь судья Айжан Кульбаева сделала заявление. Обращаясь к участникам процесса, она известила их о том, что "судебное следствие фактически подходит к концу". Все дополнения к судебному следствию судья попросила предоставить 22-23 апреля, чтобы у сторон было время для подготовки к судебным прениям.