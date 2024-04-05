"Обращение" гособвинителя по делу Бишимбаева: прокуратура Астаны выступила с заявлением
В настоящее время на аккаунт уже подписались почти 19 тысяч человек.
Фото: Instagram/aijan.aimaganova
Примечательно, что на странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя.
Кроме того, опубликовано и обращение к казахстанцам:
"Дорогие казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать вам на личные сообщения! Просьба, не пишите в личку. Я боюсь обидеть вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!"
В связи с фейковой страницей в пресс-службе столичной прокуратуры выступили с важным сообщением.
"Уважаемые пользователи социальных сетей! Хотим сообщить, что данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные. Прокуратура города Астаны просит доверять только достоверным источникам информации".Пресс-служба прокуратуры Астаны
За судебным процессом в прямом эфире в отношении Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, следят тысячи людей. Многочисленные зрители отмечают строгость и неравнодушие к делу Айжан Аймагановой.
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Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева.