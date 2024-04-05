"Обращение" гособвинителя по делу Бишимбаева: прокуратура Астаны выступила с заявлением

В Instagram появилась и набирает популярность фейковая страница государственного обвинителя Айжан Аймагановой по делу Куандыка Бишимбаева. В пресс-службе прокуратуры Астаны сделали заявление по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время на аккаунт уже подписались почти 19 тысяч человек.



Фото: Instagram/aijan.aimaganova

Примечательно, что на странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя.

Кроме того, опубликовано и обращение к казахстанцам:

"Дорогие казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать вам на личные сообщения! Просьба, не пишите в личку. Я боюсь обидеть вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!"

В связи с фейковой страницей в пресс-службе столичной прокуратуры выступили с важным сообщением.

"Уважаемые пользователи социальных сетей! Хотим сообщить, что данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные. Прокуратура города Астаны просит доверять только достоверным источникам информации". Пресс-служба прокуратуры Астаны

За судебным процессом в прямом эфире в отношении Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, следят тысячи людей. Многочисленные зрители отмечают строгость и неравнодушие к делу Айжан Аймагановой.

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