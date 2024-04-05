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Восхитившая казахстанцев гособвинитель по делу Бишимбаева сделала заявление

Восхитившая казахстанцев гособвинитель по делу Бишимбаева сделала заявление , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 20:00 Фото: Istagram/zhakiti
Помощник прокурора Айжан Аймаганова, которая выступает обвинителем в суде по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, обратилась к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала 5 апреля видеообращение на своей странице в Instagram.

"Я являюсь старшим помощником прокурора города Астаны. В настоящее время я поддерживаю государственное обвинение по уголовному делу, который вызвал общественный резонанс. В связи с тем, что в социальных сетях от моего имени создаются фейковые аккаунты, я решила сделать общедоступным свой личный аккаунт в Instagram. У меня не было публикации, но по мере возможностей я постараюсь быть открытой и полезной", – сказала  Айжан Аймаганова.

Казахстанцам понравился посыл сотрудника прокуратуры и они оставили под постом одобрительные комментарии: 

  • Я тоже искала ваш аккаунт и подписалась именно на этот, судя по вашим подпискам.
  • Наша гордость.
  • Вы не только умница, вы еще красотка.
  • Прокурор с большой буквы.
  • Красотка и наша гордость.

Ранее сообщалось, что в Instagram появилась и набирает популярность фейковая страница государственного обвинителя Айжан Аймагановой по делу Куандыка Бишимбаева. На аккаунт уже подписались почти 19 тысяч человек. В пресс-службе прокуратуры Астаны сообщили, что данная страница является фейком.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

11 марта на предварительных слушаниях гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию.

Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Во время второго судебного заседания (29 марта) брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве. 1 апреля судебные разбирательства продолжились. В этот день Бишимбаев выступил с речью в суде.

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