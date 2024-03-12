Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Генпрокуратура Казахстана выступила с заявлением по делу Куандыка Бишимбаева

Генпрокуратура Казахстана выступила с заявлением по делу Куандыка Бишимбаева , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 21:24 Фото: gov.kz
В Генеральной прокуратуре Казахстана 12 марта заявили, что в медиапространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

"Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу. Вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – говорится в заявлении.

Также в ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК.

"В этой связи Генеральная прокуратура предостерегает от совершения уголовных правонарушений и призывает всех граждан и СМИ к соблюдению законности, недопущению вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме", – отмечается в заявлении.

12 марта стало известно, что главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 27 марта. Дело рассмотрит суд присяжных.

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

Читайте также

Две трассы закрыли в двух областях Казахстана
Две трассы закрыли в двух областях Казахстана
Более 40 проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в 2024 году
В Астане будут производить аппараты УЗИ и КТ
Убийство Салтанат Нукеновой: на 27 марта назначено главное судебное разбирательство
Убийство Салтанат Нукеновой: на 27 марта назначено главное судебное разбирательство
Диана Абдуллаева
Астана Генеральная прокуратура РК Бишимбаев Куандык
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: