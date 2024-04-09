Психологи оказали помощь жителями города Кульсары

Психологи помогают пострадавшими от наводнения жителями города Кульсары Жылыойского района, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, помимо борьбы с паводками, спасатели Атырауской области еще оказывают населению психологическую помощь.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Группа социальных работников и психологов, в том числе группа психологической службы ДЧС области, проводит обход эвакуационных пунктов", – говорится в сообщении.

7 апреля около 11:00 в городе Кульсары Жылыойского района спасатели Атырауской области нашли тела двух мужчин без признаков жизни.