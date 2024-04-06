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Военные соорудили переправу через реку для эвакуации жителей Актюбинской области

Военные соорудили переправу через реку для эвакуации жителей Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 20:18 Фото: МО РК
Военные инженеры 6 апреля соорудили паромную переправу через реку Ойыл для эвакуации жителей Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Паромная переправа нужна для транспортировки людей, животных, гуманитарного груза и техники.

"Обеспечивать переправу, которая выдерживает до 60 тонн нагрузки, будут специалисты инженерно-саперного полка Конаевского гарнизона", – говорится в сообщении Минобороны.


Ранее сообщалось, что силами воинских подразделений ВС РК эвакуировано более двух тысяч человек, из них 624 ребенка. Также военные летчики перевезли 139 человек – среди них спасатели МЧС, военнослужащие, жители пострадавших районов. 

По приказу президента Казахстана Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к народу Казахстана от 6 апреля в связи со сложной паводковой обстановкой в стране.

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