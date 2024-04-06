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Силы воинских подразделений ВС РК эвакуировали свыше двух тысяч человек из зон бедствия

Силы воинских подразделений ВС РК эвакуировали свыше двух тысяч человек из зон бедствия , фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 20:08 Фото: gov.kz
Силами воинских подразделений ВС РК эвакуировано более двух тысяч человек, из них 624 ребенка. Об этом на брифинге 5 апреля сообщил официальный представитель Руслан Жангулин, передает Zakon.kz.

По его словам, по поручению главы государства Министерство обороны направляет дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. 

"275 человек личного состава, а также 28 единиц военной техники на данный момент направлены на помощь в Атыраускую область г. Кульсары для эвакуации местных жителей", – сообщил Руслан Жангулин. 

Он также рассказал, что в минувшие сутки в ходе спасательных мероприятий в районах, пострадавших от водной стихии, было задействовано более 700 человек из личного состава ВС РК, 21 единица военных автомобилей, пять вертолетов армейской авиации, один самолет военно-транспортной авиации.

"Военные летчики перевезли 139 человек – среди них спасатели МЧС, военнослужащие, жители пострадавших районов. Военнослужащие заготовили и уложили до 12 тыс. мешков с песком. Всего с 27 марта по 5 апреля было задействовано более 1500 военнослужащих из личного состава ВС РК, 73 автомобиля, 11 вертолетов армейской авиации, четыре самолета военно-транспортной авиации. Силами воинских подразделений ВС РК эвакуировано более 2 тыс. человек, из них 624 ребенка. Заготовлено и уложено более 54 тыс. мешков с песком, очищено 1770 метров ливневой канализации", – уточнил официальный представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что по приказу президента Казахстана Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к народу Казахстана от 6 апреля в связи со сложной паводковой обстановкой в стране.

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