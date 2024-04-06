Силы воинских подразделений ВС РК эвакуировали свыше двух тысяч человек из зон бедствия

Силами воинских подразделений ВС РК эвакуировано более двух тысяч человек, из них 624 ребенка. Об этом на брифинге 5 апреля сообщил официальный представитель Руслан Жангулин, передает Zakon.kz.

По его словам, по поручению главы государства Министерство обороны направляет дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

"275 человек личного состава, а также 28 единиц военной техники на данный момент направлены на помощь в Атыраускую область г. Кульсары для эвакуации местных жителей", – сообщил Руслан Жангулин.

Он также рассказал, что в минувшие сутки в ходе спасательных мероприятий в районах, пострадавших от водной стихии, было задействовано более 700 человек из личного состава ВС РК, 21 единица военных автомобилей, пять вертолетов армейской авиации, один самолет военно-транспортной авиации.

"Военные летчики перевезли 139 человек – среди них спасатели МЧС, военнослужащие, жители пострадавших районов. Военнослужащие заготовили и уложили до 12 тыс. мешков с песком. Всего с 27 марта по 5 апреля было задействовано более 1500 военнослужащих из личного состава ВС РК, 73 автомобиля, 11 вертолетов армейской авиации, четыре самолета военно-транспортной авиации. Силами воинских подразделений ВС РК эвакуировано более 2 тыс. человек, из них 624 ребенка. Заготовлено и уложено более 54 тыс. мешков с песком, очищено 1770 метров ливневой канализации", – уточнил официальный представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что по приказу президента Казахстана Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к народу Казахстана от 6 апреля в связи со сложной паводковой обстановкой в стране.