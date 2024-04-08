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Роман Скляр о паводках в СКО: У нас есть всего несколько дней

Роман Скляр о паводках в СКО: У нас есть всего несколько дней, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 10:46 Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил ночной рейд в несколько пригородных сел Петропавловска для проверки готовности инженерной инфраструктуры к переливу воды в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе правительства РК 8 апреля 2024 года, в ходе рейда был проверен ход работ по укреплению дамб в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева.

Роман Скляр о паводках в СКО: У нас есть всего несколько дней, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 10:46

Фото: primeminister.kz

Роман Скляр поручил подрядным компаниям увеличить количество используемой техники и напомнил о том, что времени осталось мало.

"У нас есть всего несколько дней, необходимо активно работать. На объектах недостаточно самосвалов и другой техники, нужно также удвоить количество погрузчиков. В период прихода большой воды мы сформируем мобильные группы, которые будут реагировать на текущую ситуацию", – распорядился первый вице-премьер.

Ранее Роман Скляр в ходе визита в СКО пообещал потерпевшим, что государство покроет материальный ущерб, который они понесли из-за наводнений. Подробности здесь.

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Правительство РК Скляр Роман Петропавловск Северо-Казахстанская область Паводки-2024
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