Роман Скляр о паводках в СКО: У нас есть всего несколько дней
Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил ночной рейд в несколько пригородных сел Петропавловска для проверки готовности инженерной инфраструктуры к переливу воды в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе правительства РК 8 апреля 2024 года, в ходе рейда был проверен ход работ по укреплению дамб в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева.
Фото: primeminister.kz
Роман Скляр поручил подрядным компаниям увеличить количество используемой техники и напомнил о том, что времени осталось мало.
"У нас есть всего несколько дней, необходимо активно работать. На объектах недостаточно самосвалов и другой техники, нужно также удвоить количество погрузчиков. В период прихода большой воды мы сформируем мобильные группы, которые будут реагировать на текущую ситуацию", – распорядился первый вице-премьер.
Ранее Роман Скляр в ходе визита в СКО пообещал потерпевшим, что государство покроет материальный ущерб, который они понесли из-за наводнений. Подробности здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript