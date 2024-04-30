Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели СКО о паводках: Вода медленно, но убывает

Северо-Казахстанская область, паводки, ущерб, пик, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 15:48 Фото: primeminister.kz
Пресс-секретарь Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Северо-Казахстанской области Евгений Журавлев на брифинге 30 апреля рассказал, что пик паводка в Петропавловске недавно был пройден. А также озвучил ситуацию в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Евгения Журавлева, обстановка в регионе остается стабильной.

"Сергеевское водохранилище заполнено на 129 процентов и перелив составляет 1 м 65 см. Зафиксировано снижение на 10 см за сутки. Вода медленно, но убывает. Также на всей территории области, в верховье и низовьях реки Есиль до границы России, идет устойчивое снижение уровня воды. Для примера можно сказать, что на гидропосту села Покровка он снизился за сутки на 28 см, а в селе Новоникольское уменьшился на 26 см, в Петропавловске – на 19 см", – проинформировал пресс-секретарь ДЧС СКО. 

Он отметил, что только недавно был пройден полностью пик паводка в Петропавловске. 

"По прогнозам "Казгидромета", новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается. Прогнозируется устойчивый спад уровня воды по всей территории области с 1 мая. Сейчас вода ушла их 312 домов, а подтопленными остаются 3586 домов, а подтопленных придворных территорий – 760. Цифры по эвакуированным не меняются. Их сейчас насчитывается 13 624 человека, из них 3396 детей. В пунктах временного размещения населения пребывают 906 человек, из них 159 детей. Остальные находятся у родственников", – дополнил Журавлев. 

С его слов, для пунктов временного размещения населения созданы достаточно комфортные условия. Пострадавших посещают медики и психологи. Также местные исполнительные органы уделяют пострадавшим пристальное внимание, чтобы никто не остался один на один со своей бедой. 

29 апреля стало известно, в каких регионах Казахстана пик паводков пройден

Также заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 22 апреля 2024 года утвердил Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года. 

С другими новостями о масштабных паводках-2024 можете ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Прицеп с грузом сгорел до дотла на трассе в Алматинской области
Прицеп с грузом сгорел дотла на трассе в Алматинской области
Школьница умерла в Алматинской области
Школьница неожиданно умерла во время занятий в Алматинской области
Из дальнего зарубежья в Казахстан: КНБ заявил о ликвидации наркоканалов
Из дальнего зарубежья в Казахстан: КНБ заявил о ликвидации наркоканалов
Екатерина Елисеева
Казахстан Петропавловск Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: