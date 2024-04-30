Спасатели СКО о паводках: Вода медленно, но убывает

Пресс-секретарь Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Северо-Казахстанской области Евгений Журавлев на брифинге 30 апреля рассказал, что пик паводка в Петропавловске недавно был пройден. А также озвучил ситуацию в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Евгения Журавлева, обстановка в регионе остается стабильной.

"Сергеевское водохранилище заполнено на 129 процентов и перелив составляет 1 м 65 см. Зафиксировано снижение на 10 см за сутки. Вода медленно, но убывает. Также на всей территории области, в верховье и низовьях реки Есиль до границы России, идет устойчивое снижение уровня воды. Для примера можно сказать, что на гидропосту села Покровка он снизился за сутки на 28 см, а в селе Новоникольское уменьшился на 26 см, в Петропавловске – на 19 см", – проинформировал пресс-секретарь ДЧС СКО.

Он отметил, что только недавно был пройден полностью пик паводка в Петропавловске.

"По прогнозам "Казгидромета", новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается. Прогнозируется устойчивый спад уровня воды по всей территории области с 1 мая. Сейчас вода ушла их 312 домов, а подтопленными остаются 3586 домов, а подтопленных придворных территорий – 760. Цифры по эвакуированным не меняются. Их сейчас насчитывается 13 624 человека, из них 3396 детей. В пунктах временного размещения населения пребывают 906 человек, из них 159 детей. Остальные находятся у родственников", – дополнил Журавлев.

С его слов, для пунктов временного размещения населения созданы достаточно комфортные условия. Пострадавших посещают медики и психологи. Также местные исполнительные органы уделяют пострадавшим пристальное внимание, чтобы никто не остался один на один со своей бедой.

29 апреля стало известно, в каких регионах Казахстана пик паводков пройден.

Также заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 22 апреля 2024 года утвердил Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

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