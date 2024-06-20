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Спас Актобе от наводнения: Токаев наградил пенсионера

Спас Актобе от наводнения: Токаев наградил пенсионера, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 14:21 Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил крановщика-регулировщика филиала "Казводхоза" Шынгыстау Абдиева, участвовавшего в предотвращении переполнения Актюбинского водохранилища. Об этом 20 июня 2024 года рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее благодарственную грамоту Шынгыстау Абдиеву направил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. На данный момент ветеран водного хозяйства обучает тонкостям профессии своих молодых коллег.

"Профессионализм и многолетний опыт Шынгыстау Кибашулы поспособствовали предотвращению переполнения Актюбинского водохранилища. Выражаю ему и всем специалистам, круглыми сутками трудившимся на объектах во время паводков, благодарность за верность профессии и самоотверженность во время чрезвычайной ситуации", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, состоялось в Акорде 19 июня 2024 года.

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Напомним, в конце марта текущего года Шынгыстау Абдиев и другие специалисты (электромонтажники, инженеры, слесари и регулировщики) смогли запустить и открыть второй шлюз на Актюбинском водохранилище, предотвратив, таким образом, его переполнение.

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На тот момент Шынгыстау Абдиев находился на пенсии. Он сразу откликнулся на просьбу "Казводхоза" по Актюбинской области: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Специалист с 36-летним опытом сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом, удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на Актобе.

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