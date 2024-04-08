Наполняемость водохранилища в СКО в два раза превышает максимальные показатели за 50 лет

Премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, также будут проверены работы по укреплению дамб в пригородах Петропавловска для недопущения и минимизации подтоплений в случае переливов на реке Есиль.

Главе правительства доложили, что Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности.

"По состоянию на 8 апреля приток воды зафиксирован на уровне 6017 куб. м/с, сброс осуществляется на уровне 4720 куб. м/с. При этом за весь период эксплуатации Сергеевского водохранилища с 1969 года максимальный расход воды составлял 3600 куб. м/с. Таким образом, текущая наполняемость водохранилища в два раза превышает предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет", – говорится в сообщении.

Фото: primeminister.kz

В период паводков водохранилище работает в условиях форсированного подпертого уровня (1 млрд 366 млн куб. м/с), то есть может удержать больше воды, чем в условиях нормального уровня (693 млн куб. м/с).

В настоящее время в водохранилище объем воды составляет 1 млрд 247 млн куб. м/с. Объем приточности и сброса находятся на одном уровне – 4 млрд 720 млн куб. м/с. Так, на текущий момент водохранилище заполнено на 180%. Запас до критического уровня составляет порядка 100 млн куб. м/с. Всего за период с начала паводков произведен сброс 500 млн куб. м/с.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля текущего года возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн куб. м/с.

В этой связи для полномасштабного проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений по поручению Олжаса Бектенова 300 военнослужащих бригад сухопутных войск Вооруженных сил РК направляются из Астаны в Северо-Казахстанскую область.

Привлечены 400 курсантов Академии национальной гвардии РК и более 300 сотрудников войсковой части регионального командования "Орталық" Нацгвардии РК. При этом дана команда по дальнейшему увеличению количества привлекаемых военнослужащих для оказания помощи региону. Следует отметить, что в настоящее время министр обороны Руслан Жаксылыков находится в Костанайской области.

"Президентом поставлена задача мобилизовать все силы для борьбы с паводком. Мы направили только на территорию Северо-Казахстанской области около тысячи сотрудников Минобороны и Нацгвардии. Наша задача – не допустить разрушения в период предстоящих переливов реки Есиль. Переполненность водохранилища в таком масштабе происходит впервые за всю историю функционирования Сергеевского водохранилища". Олжас Бектенов.

Ранее, по поручению главы правительства Олжаса Бектенова, первый вице-премьер Роман Скляр призвал руководителей строительных и дорожно-строительных компаний СКО оказать помощь в проведении противопаводковых мероприятий. Была обозначена необходимость срочной кооперации и мобилизации всех имеющихся сил и спецтехники для организации противопаводковых работ во избежание угрозы жизни жителей сел, повреждения социальных и стратегических объектов в регионе.

Материал по теме Роман Скляр о паводках в СКО: У нас есть всего несколько дней

В свою очередь, предприниматели уже заявили готовность предоставить людей и технику, а также в случае необходимости снабжать ГСМ.