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Канат Бозумбаев на вертолете осмотрел подтопленные территории в Атырауской области

Канат Бозумбаев координирует работу по ликвидации ЧС в Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 15:43 Фото: primeminister.kz
По поручению Касым-Жомарта Токаева вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев находится в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, вице-премьер совершил облет территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны "Жадырасын-2", "Болашак", "Вахтовый поселок", населенный пункт "Карагай".

По состоянию на 6 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в трех районах Атырауской области, без транспортного сообщения – 2 населенных пункта.

В городе Кульсары подтопленными остаются 2,6 тыс. частных жилых домов и административных зданий, с 5 апреля вывезены из опасной зоны 15 632 человека. Эвакуация населения продолжается.

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В настоящее время усиленно продолжаются берегоукрепительные работы, уложено 45,9 тыс. мешкотары, 174,3 тыс. тонн инертного материала. 5 апреля проведены подрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности в сторону Каспийского моря, запланирован еще один подрыв.

Задействовано около 600 сотрудников акимата и силовых структур, 148 единиц техники, 2 плавсредства и 500 волонтеров.

Сняты угрозы в 5 населенных пунктах: Миялы, Аққора, Жангелдин, Жаскайрат, Көздіқара.

Ранее сообщалось, что по поручению Касым-Жомарта Токаева для стабилизации паводковой ситуации премьер-министр и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией.

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