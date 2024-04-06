Срочный план защиты Атырау от паводков обсудил Бозумбаев с Оперштабом

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев 6 апреля находится с рабочей поездкой в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, они вместе с акимом области совершили вертолетный облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью. Позже состоялось заседание Оперативного штаба по ЧС.



Вице-премьер дал ряд конкретных поручений руководству региона по борьбе с паводком. В частности, объявить режим ЧС в Атырау.

Фото: primeminister.kz

"Я пригласил руководство КТЖ, так как в некоторых местах необходимо демонтировать железнодорожные пути для пропуска большой воды. Сегодня сброс из Ириклинского водохранилища составляет 2,5 тыс. кубометров в секунду, в дальнейшем, возможно, он дойдет до 4,5 тыс. Поэтому у нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к паводку. Мы объявим режим ЧС не для паники населения, а для конкретных действий по борьбе с паводком", – сообщил Канат Бозумбаев.

В регионе необходимо выкопать отводные каналы, чтобы сбрасывать воду, не допуская ее до Атырау, направлять в реки и озера, которые ведут в Каспийское море.

"Самая главная для нас задача – укрепить берега Атырау со всех сторон", – заключил Канат Бозумбаев.

В своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

