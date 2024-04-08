В Минэнерго Казахстана опровергли информацию о "запасах нефти для России"

Издание Reuters со ссылкой на три источника выпустило статью, в которой говорится, что Россия попросила Казахстан создать аварийный запас бензина на 100 тыс. тонн. В пресс-службе Министерства энергетики Казахстана Zakon.kz прояснили ситуацию.

В публикации Reuters также говорится, что сделка по использованию запасов Россией уже согласована.

Советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов 8 апреля 2024 года сообщил, что такой запрос от Минэнерго РФ не поступал.



"Информация не подтверждается", – добавил Ильясов.

В январе 2024 года сообщалось, что Казахстан вошел в топ-20 стран с самым дешевым бензином по версии издания Globalpetrolprices, которое отслеживает цены на топливо по всему миру.



Тогда Казахстан расположился на 11-м месте рейтинга. Цена литра бензина в республике составляет 0,539 доллара. 15-м и 16-м места занимали Азербайджан (0,588 доллара/литр) и Россия (0,606 доллара/литр), соответственно. В Беларуси литр бензина стоит 0,715 доллара (21-е место), а в Кыргызстане – 0,802 доллара (25-е).