Минэнерго опровергло поставки казахстанской нефти на Ферганский НПЗ

Сегодня пресс-служба Министерства энергетики (МЭ) Казахстана распространила официальное заявление касательно информации, что Узбекистан начал производство авиатоплива якобы из казахстанской нефти, сообщает Zakon.kz.

Ранее некоторые средства массовой информации писали, что в Узбекистане начали переработку казахстанской нефти на Ферганском НПЗ для выпуска авиационного топлива Jet A-1 и ТС-1. Отмечалось, что в середине декабря 2025 года "КазТрансОйл" якобы поставил в Узбекистан 35 тыс. тонн нефти.

"Министерство энергетики официально опровергает информацию о том, что производство авиатоплива на Ферганском НПЗ (Узбекистан) осуществляется из казахстанской нефти. Распространяемые в СМИ сведения о том, что "КазТрансОйл" уже начал поставки казахстанской нефти в адрес Ферганского нефтеперерабатывающего завода, не соответствуют действительности", – говорится в заявлении пресс-службы МЭ РК, распространенном сегодня, 13 января 2026 года.

На сегодняшний день, как подчеркнули в Минэнерго РК, транспортировка казахстанской нефти в данном направлении по системе магистральных нефтепроводов не осуществляется.

Также ведомство призвало СМИ и общественность "опираться только на официальные данные".

12 января 2026 года в Минэнерго выступили с заявлением касательно информации, что "цены на бензин резко подскочат в Казахстане".