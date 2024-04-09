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Бектенов проверил работы по укреплению дамб в Петропавловске

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 08:55 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Петропавловске проверил работы по укреплению дамб, предназначенных для защиты города и близлежащих населенных пунктов от паводков в случае перелива реки Есиль, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, в селах Тепличное и Кожевенное Бектенов осмотрел состояние защитных обвалований и заслушал отчет о проведенной работе после паводков 2017 года. Так, в настоящее время проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности и высоты с учетом повышенного уровня воды на Сергеевском водохранилище.

В целом для пропуска талых вод:

  • проведено шесть вскрытий дорожного полотна на автодорогах;
  • предусмотрен альтернативный проезд, выставлены знаки и организовано дежурство;
  • откачано 440 тыс. кб. м. воды;
  • очищено более 165 км арыков;
  • расширено и углублено 2.7 км каналов.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 08:55

Фото: primeminister.kz

На месте Олжас Бектенов ответил на вопросы жителей о проводимых работах и мерах поддержки пострадавших от паводков, поблагодарил волонтеров и экспертов за оказываемое содействие и поддержку. Он отметил, что с учетом дополнительно привлекаемых сил и техники необходимо ускорить темпы работ по укреплению дамб, в том числе – увеличить высоту.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 08:55

Фото: primeminister.kz

В данный момент в противопаводковых мероприятиях участвуют 1432 сотрудника акимата, ДП, подразделения Нацгвардии и частных организаций, 1200 волонтеров. По поручению премьер-министра 9 апреля прибыло 300 военнослужащих Минобороны. Таким образом всего задействовано порядка 3000 человек.

"Паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.

7 апреля Бектенов дал ряд поручений министерствам и акиматам на период паводков.

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Северо-Казахстанская область Бектенов Олжас Паводки-2024
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