Бектенов проверил работы по укреплению дамб в Петропавловске
По данным пресс-службы правительства, в селах Тепличное и Кожевенное Бектенов осмотрел состояние защитных обвалований и заслушал отчет о проведенной работе после паводков 2017 года. Так, в настоящее время проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности и высоты с учетом повышенного уровня воды на Сергеевском водохранилище.
В целом для пропуска талых вод:
- проведено шесть вскрытий дорожного полотна на автодорогах;
- предусмотрен альтернативный проезд, выставлены знаки и организовано дежурство;
- откачано 440 тыс. кб. м. воды;
- очищено более 165 км арыков;
- расширено и углублено 2.7 км каналов.
Фото: primeminister.kz
На месте Олжас Бектенов ответил на вопросы жителей о проводимых работах и мерах поддержки пострадавших от паводков, поблагодарил волонтеров и экспертов за оказываемое содействие и поддержку. Он отметил, что с учетом дополнительно привлекаемых сил и техники необходимо ускорить темпы работ по укреплению дамб, в том числе – увеличить высоту.
Фото: primeminister.kz
В данный момент в противопаводковых мероприятиях участвуют 1432 сотрудника акимата, ДП, подразделения Нацгвардии и частных организаций, 1200 волонтеров. По поручению премьер-министра 9 апреля прибыло 300 военнослужащих Минобороны. Таким образом всего задействовано порядка 3000 человек.
"Паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.
7 апреля Бектенов дал ряд поручений министерствам и акиматам на период паводков.