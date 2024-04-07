Бектенов дал ряд поручений министерствам и акиматам на период паводков

В Атырау состоялось выездное заседание Республиканского штаба под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова. В режиме видеоконференцсвязи глава правительства озвучил поручения для министерств и акиматов областей, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр, руководитель Штаба Олжас Бектенов поручил:

Министерству здравоохранения – усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и, в частности, за качеством питьевой воды.

Министерству сельского хозяйства – обеспечить необходимый ветеринарный контроль за домашними и дикими животными, не допустив ухудшения эпизоотической ситуации.

Министерству внутренних дел – принять меры по обеспечению сохранности имущества эвакуированного населения.

Акиматам – обеспечить население в эвакуационных пунктах всем необходимым, а также проработать вопрос их временного проживания на период восстановительных работ.

О текущей ситуации на местах доложили вице-премьеры, работающие в регионах до стабилизации паводковой ситуации.



На сегодня режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской.

В настоящее время площадь, покрытая снегом, в целом по стране составляет 15%, в северных, восточных и центральных регионах – порядка 40%.

В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 12 тыс. человек, более 800 единиц техники, порядка 400 единиц водооткачивающих и плавательных средств.

Из зон ЧС эвакуированы свыше 70 тыс. человек.

На заседании также была заслушана информация Министерства сельского хозяйства.

В результате принимаемых мер в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 60 тыс. голов сельскохозяйственных животных.

Вместе с тем для недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления Республиканским противоэпизоотическим отрядом министерства совместно с акиматами областей проводится сбор и утилизация павших животных.

На сегодняшний день утилизировано 1013 голов, в том числе крупный рогатый скот – 133, мелкий рогатый скот – 809 голов, лошадей – 64.

"Ситуация с паводками остается сложной. Президентом поставлена задача – обеспечить правопорядок на подтопленных территориях. Жизнеобеспечение городов и сел должно быть на соответствующем уровне. Жителям нужно предоставить все необходимое. Поручаю усилить контроль и не допускать необоснованное повышение цен на продукты. Факты пресекать. Сейчас в ряде регионов началась работа по возмещению ущерба и выплате компенсации. Эту работу нужно проводить максимально прозрачно – без бюрократии и оперативно. Никто не должен остаться без помощи. Акимам ситуацию держать на особом контроле. Коммунальные предприятия и санитарно-эпидемиологические службы переведены на усиленный режим работы. Нужно качественно и бесперебойно оказывать все необходимые услуги населению", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Работа продолжается. Паводковая ситуация в стране находится на постоянном контроле штаба, отмечено в публикации.

По последним данным МЧС, по республике остаются подтопленными 3702 частных жилых дома, 562 дворовых территории, 1822 дачных дома и 73 здания различного предназначения, а также 155 переливов автодорог.