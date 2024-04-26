Паводки в Казахстане: уровень воды в реках Жайык и Есиль продолжает расти

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 26 апреля рассказали о текущей паводковой ситуации в регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил представитель МЧС Аскар Шарип на брифинге в СЦК, часть сил и средств министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел, ранее направленных в Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области, возвращаются на места постоянной дислокации.

"Несмотря на это, ситуация в Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях остается на контроле в связи с пребыванием воды на реках Жайык (Урал) и Есиль. Наблюдается повышение уровня воды, поэтому мониторинг продолжается", – подчеркнул Аскар Шарип.

Он добавил, что в целях предотвращения паводков вдоль реки Жайык в сельских округах Индерского и Махамбетского районов и городе Атырау спасатели проводят берегоукрепительные работы.



Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах по всей стране задействованы свыше 25 тыс. человек, 3 тыс. единиц техники, 633 водооткачивающих средства, 268 плавательных средств, 14 воздушных судов.

25 апреля Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область –в регионе сохраняется угроза второй волны паводков.