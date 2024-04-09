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Количество республиканских трасс, закрытых из-за паводков, увеличилось

Количество республиканских трасс, закрытых из-за паводков, увеличилось, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 10:26 Фото: unsplash
В АО "НК "КазАвтоЖол" 9 апреля 2024 года поделились текущей информацией о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 10:00, в связи с потеплением и резким таянием снега, на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 3730 м в четырех областях (Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской).

"Ограничение движения распространяется на 15 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской) на протяженности 731 км. На данный момент на республиканских дорогах задействовано 475 единиц техники и 548 человек", – говорится в сообщении.

Накануне, 8 апреля, были закрыты 13 автодорог международного и республиканского значения в шести областях Казахстана на протяжении 673 км. Подробности здесь.

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