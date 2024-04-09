Идет большая вода: Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил рабочий объезд дамб в пос. Заречный, по ул. Ущева и с. Прибрежное, проверил готовность противопаводковых укреплений в районе Подгора, изучил готовность эвакопункта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе правительства 9 апреля 2024 года, Роман Скляр также заслушал доклад акима Петропавловска Серика Мухамедиева, по итогам которого распорядился начать эвакуацию 239 человек, проживающих в пос. Заречный.

Аким города доложил, что большая вода подойдет к селу через три дня. Он подчеркнул, что укрепленная дамба удержит только первый перелив воды. Однако, согласно прогнозам, подтопления пойдут со всех сторон на дачный массив и под угрозой находится 132 дома из 200. Первый вице-премьер поручил немедленно начать эвакуацию граждан.

Фото: primeminister.kz

"Людям нужно объяснить, что подтопления этого года масштабнее, чем 2017 году, поскольку поселок находится в низине и инженерные сооружения могут не выдержать большой воды. На эвакуацию жителей есть два дня", – сказал он.

Роман Скляр также поручил провести разъяснительную беседу с жителями, которые отказываются от эвакуации, и взять на контроль переселение семей из дачного массива во избежание несчастных случаев.

Фото: primeminister.kz

"Объясните гражданам всю серьезность грядущих паводков. Идет большая вода с Сергеевского водохранилища, поэтому территория будет сильно подтоплена. Укрепление дамбы завершили в ускоренном режиме, но она может защитить только в маловодные периоды. Поэтому людям, которые здесь проживают, нужно немедленно эвакуироваться. Никто не должен пострадать", – резюмировал Роман Скляр.

Первый вице-премьер подчеркнул, что достигнут абсолютный максимум паводкового периода за всю историю Сергеевского водохранилища. Он уточнил, что все расчеты проведены, 12-14 апреля большая вода придет в город Петропавловск.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Роман Скляр распорядился минимизировать угрозы переливов, мобилизовать спецтехнику, обеспечить инертными материалами и рабочей силой для укрепления дамбы на стратегическом объекте насосной станции первого подъема ТОО "Кызылжар Су".

"Что касается насосного первого подъема, это стратегически важный объект. Мы в кратчайшие сроки возвели дополнительную дамбу. Работа ее будет обеспечена. Установлен дополнительный дизель-генератор. Город должен быть обеспечен бесперебойным водоснабжением и водоотведением в любом случае. Все работы, которые нами намечены, будут продолжены. Вниз по течению реки в Кызылжарском районе мы начнем возводить новые дамбы. Задача – защитить населенные пункты. Будем работать по складывающейся обстановке, по уже намеченным планам", – заключил Скляр.

Фото: primeminister.kz

По итогам рабочей поездки первый вице-премьер проверил готовность дорожной инфраструктуры к переливу воды и дал поручение директору областного филиала "КазАвтоЖол" А. Кабылдину организовать круглосуточное дежурство по объездной дороге для обеспечения безопасного перемещения гражданского транспорта.

Материал по теме На какой стадии работа над новыми домами для пострадавших от паводков

8 апреля 2024 года замначальника ДЧС Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов рассказал, когда ждать пика паводков в Петропавловске. Со всеми новостями про масштабные паводки по Казахстану можете ознакомиться здесь.