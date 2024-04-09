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Идет большая вода: Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО

Идет большая вода: Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:20 Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил рабочий объезд дамб в пос. Заречный, по ул. Ущева и с. Прибрежное, проверил готовность противопаводковых укреплений в районе Подгора, изучил готовность эвакопункта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе правительства 9 апреля 2024 года, Роман Скляр также заслушал доклад акима Петропавловска Серика Мухамедиева, по итогам которого распорядился начать эвакуацию 239 человек, проживающих в пос. Заречный.

Аким города доложил, что большая вода подойдет к селу через три дня. Он подчеркнул, что укрепленная дамба удержит только первый перелив воды. Однако, согласно прогнозам, подтопления пойдут со всех сторон на дачный массив и под угрозой находится 132 дома из 200. Первый вице-премьер поручил немедленно начать эвакуацию граждан.

Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:20

Фото: primeminister.kz

"Людям нужно объяснить, что подтопления этого года масштабнее, чем 2017 году, поскольку поселок находится в низине и инженерные сооружения могут не выдержать большой воды. На эвакуацию жителей есть два дня", – сказал он.

Роман Скляр также поручил провести разъяснительную беседу с жителями, которые отказываются от эвакуации, и взять на контроль переселение семей из дачного массива во избежание несчастных случаев.

Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:20

Фото: primeminister.kz

"Объясните гражданам всю серьезность грядущих паводков. Идет большая вода с Сергеевского водохранилища, поэтому территория будет сильно подтоплена. Укрепление дамбы завершили в ускоренном режиме, но она может защитить только в маловодные периоды. Поэтому людям, которые здесь проживают, нужно немедленно эвакуироваться. Никто не должен пострадать", – резюмировал Роман Скляр.

Первый вице-премьер подчеркнул, что достигнут абсолютный максимум паводкового периода за всю историю Сергеевского водохранилища. Он уточнил, что все расчеты проведены, 12-14 апреля большая вода придет в город Петропавловск.

Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:20

Фото: primeminister.kz

Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:20

Фото: primeminister.kz

Роман Скляр распорядился минимизировать угрозы переливов, мобилизовать спецтехнику, обеспечить инертными материалами и рабочей силой для укрепления дамбы на стратегическом объекте насосной станции первого подъема ТОО "Кызылжар Су".

"Что касается насосного первого подъема, это стратегически важный объект. Мы в кратчайшие сроки возвели дополнительную дамбу. Работа ее будет обеспечена. Установлен дополнительный дизель-генератор. Город должен быть обеспечен бесперебойным водоснабжением и водоотведением в любом случае. Все работы, которые нами намечены, будут продолжены. Вниз по течению реки в Кызылжарском районе мы начнем возводить новые дамбы. Задача – защитить населенные пункты. Будем работать по складывающейся обстановке, по уже намеченным планам", – заключил Скляр.
Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:20

Фото: primeminister.kz

По итогам рабочей поездки первый вице-премьер проверил готовность дорожной инфраструктуры к переливу воды и дал поручение директору областного филиала "КазАвтоЖол" А. Кабылдину организовать круглосуточное дежурство по объездной дороге для обеспечения безопасного перемещения гражданского транспорта.

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8 апреля 2024 года замначальника ДЧС Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов рассказал, когда ждать пика паводков в Петропавловске. Со всеми новостями про масштабные паводки по Казахстану можете ознакомиться здесь.

Динара Халдарова
Правительство РК Скляр Роман Петропавловск Северо-Казахстанская область Паводки-2024
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