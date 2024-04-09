Снегопад и ливень ожидаются на востоке и западе Казахстана

Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в среду, 10 апреля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди.

"На северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег), на востоке страны ночью – сильные осадки (дождь, снег), днем – сильный дождь, на западе – сильный дождь. Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на крайнем севере гололед, на западе, юго-востоке грозы", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

в Астане – переменная облачность, временами – дождь, ночью и утром – туман. Ветер западный, северо-западный ночью, 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С;

– переменная облачность, временами – дождь, ночью и утром – туман. Ветер западный, северо-западный ночью, 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С; в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С; в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

"В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя будут наблюдаться колебания водности. На равнинных реках, в связи дальнейшим повышением температуры воздуха, ожидается интенсивное формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что "Казгидромет" перешел на круглосуточный режим работы. Подробности по ссылке.