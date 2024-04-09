Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Снегопад и ливень ожидаются на востоке и западе Казахстана

Снегопад и ливень ожидаются на востоке и западе Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 17:50 Фото: pexels
Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в среду, 10 апреля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди.

"На северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег), на востоке страны ночью – сильные осадки (дождь, снег), днем – сильный дождь, на западе – сильный дождь. Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на крайнем севере гололед, на западе, юго-востоке грозы", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, временами – дождь, ночью и утром – туман. Ветер западный, северо-западный ночью, 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.
"В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя будут наблюдаться колебания водности. На равнинных реках, в связи дальнейшим повышением температуры воздуха, ожидается интенсивное формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что "Казгидромет" перешел на круглосуточный режим работы. Подробности по ссылке.

Читайте также

Какую помощь получат казахстанцы, оказавшиеся в условиях ЧС
Какую помощь получат казахстанцы, оказавшиеся в условиях ЧС
Главный полицейский СКО попросил жителей сохранять спокойствие
Главный полицейский СКО попросил жителей сохранять спокойствие
мешки, Атырау, Дагестан, помощь
Житель Дагестана ехал сутки до Атырау, чтобы помочь с мешками
Динара Халдарова
Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
Годунова, КТЖ, должность
Наталья Годунова получила должность в КТЖ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: