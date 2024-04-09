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Жители Кокшетау столкнулись с перебоями водоснабжения из-за ситуации на водохранилище

Жители Кокшетау столкнулись с перебоями водоснабжения из-за ситуации на водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 23:36 Фото: pixabay
Перебои с водоснабжением начались в Кокшетау из-за ситуации на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 апреля сообщил на своей странице в Instagramа городской акимат.

"Сообщаем, вам о том, что в связи с недостаточностью объема подачи воды с Сергеевского водохранилища, возможно нарушение гидравлического режима (слабое давление) в системе водоснабжения. Стабилизация в системе водоснабжения восстановится при полной подачи водоснабжения из Сергеевского водохранилища", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, акимат отметил, что осуществляется подвоз воды в микрорайон Кирпичный завод, Бирлик, Шанхай, в настоящее время по улице И. Мичурина производится подвоз воды в детский садик "Мирас".

"До восстановления подачи воды водоснабжения из Сергеевского водохранилища будет организован подвоз воды", – подчеркнули в городской администрации.

Ранее сообщалось, что шесть водохранилищ в Казахстане заполнены на 100 процентов. Подробнее о текущей ситуации с водохранилищами в связи с паводками можно прочитать здесь

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