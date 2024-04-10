В шести областях Казахстана закрыли дороги из-за талых вод
Фото: пресс-служба МЧС РК
По состоянию на 10 апреля 2024 года в 18:00 на девяти участках общей протяженностью 5825 м в четырех областях Казахстана талые воды выступили через проезжую часть. Переливы коснулись автодорог международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "КазАвтоЖол", из-за паводковых инцидентов в Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северно-Казахстанской областях введены ограничения на дорогах.
"Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 658 км", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в ближайшие трое суток – с 11 по 13 апреля 2024 года – ожидаются сильные осадки и похолодание.
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