В шести областях Казахстана закрыли дороги из-за талых вод

Фото: пресс-служба МЧС РК

По состоянию на 10 апреля 2024 года в 18:00 на девяти участках общей протяженностью 5825 м в четырех областях Казахстана талые воды выступили через проезжую часть. Переливы коснулись автодорог международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: