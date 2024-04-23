КазАвтоЖол: Переливы талых вод через проезжую часть зафиксированы на четырех автодорогах
Фото: amanatpartiasy.kz
По данным КазАвтоЖол на 07:00 часов 23 апреля в Костанайской области и СКО зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 метров, сообщает Zakon.kz.
Кроме того ограничение движения распространяется на восьми автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 306 единиц техники и 411 человек.
Ранее 21 апреля МЧС Казахстана сделало заявление из-за ситуации с паводками. Ведомство призвало граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.
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