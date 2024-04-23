КазАвтоЖол: Переливы талых вод через проезжую часть зафиксированы на четырех автодорогах

Фото: amanatpartiasy.kz

По данным КазАвтоЖол на 07:00 часов 23 апреля в Костанайской области и СКО зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 метров, сообщает Zakon.kz.

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