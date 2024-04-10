В Восточном Казахстане готовятся ко второй волне паводков

В Восточном Казахстане прошло заседание областного акимата, темой которого стала подготовка ко второй волне паводков, которая ожидается к середине апреля, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, в данное время обстановка в ВКО стабильная. Во многом это стало возможным благодаря слаженной работе всех задействованных структур. По поручению главы региона Ермека Кошербаева в городах и районах ВКО реализация противопаводковых мероприятий началась еще осенью прошлого года.



Впервые составили карту рисков на основе исторических данных, чтобы избежать больших угроз. Карта обновляется в постоянном режиме. За паводкоопасными районами ведется круглосуточный мониторинг. Самое главное – обеспечить безопасность населения.

Этот год объявлен Годом дорог в ВКО, и особое внимание руководства региона будет направлено на качество.

Аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, что со стороны жителей поступает очень много справедливых нареканий, поскольку в последние годы полноценный ремонт не проводился. И в этом году в два раза увеличено финансирование на ремонт дорог в регионе.

По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржана Жумадилова, планируется выделить 28,5 млрд тенге, средним ремонтом охватят порядка 600 километров дорог.

"Вопрос в качестве. Нужно думать о надежных, проверенных технологиях. Надо тесно работать с дорожными патрулями. Зачастую ухудшение происходит в определенных местах вследствие того, что проект составлялся давно. За это время грунт проседает, климат меняется. Нужно думать о технологиях строительства". Ермек Кошербаев

Дано поручение опубликовать на сайте профильного управления полный перечень дорог, чтобы любой желающий мог узнать, где и когда будут проводить ремонтные работы.

В прошлом году в Восточно-Казахстанской области начала реализацию программа "Ауыл Аманаты". В регионе выдали 213 кредитов на сумму свыше 1,5 млрд тенге. Благодаря этому в сельской местности появились 235 рабочих мест.

По информации и. о. руководителя Управления сельского хозяйства Диляры Жылкайдаровой, в этом году планируется выдать 1 тыс. кредитов.

По словам главы региона Ермека Кошербаева, программа должна стать одним из инструментов. Он привел в пример предприятие по изготовлению пельменей в Курчумском районе.

"Доклад был бравый, но я не услышал, какие у программы возможности, чтобы сформировать точки роста экономики. Результаты есть, но о них не сказали. Большинство сумм на животноводство, на растениеводство – один процент. Хотя мы можем производить свою продукцию. Сельхозпроизводители могут реализовывать свою продукцию без посредников", – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Удачные примеры создания площадок для реализации из рук в руки – от производителя непосредственно потребителю – есть в Усть-Каменогорске. Акимам районов дано поручение внести предложения по созданию аналогичных площадок на местах.

Также глава региона сделал акцент, что на прилавках магазинов должен увеличиваться ассортимент продукции местного производства. Для этого необходимо организовать предпринимательскую деятельность инициативных граждан, которые смогут развивать бизнес и создавать рабочие места для односельчан.

Ежегодно в Восточном Казахстане образуется 146,5 тыс. тонн коммунальных отходов. По словам и. о. руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Армана Есентаева, в регионе 165 полигонов и мест складирования ТБО, из них только у 22 есть разрешительные документы. То есть только малая часть полигонов отвечают экологическим требованиям.

Ермек Кошербаев отметил, что необходимо пригласить общественников, которые напрямую работают в этом направлении, совместно выработать стратегию решения проблемы, которая касается каждого.

"Сейчас у вас нет понимания, как работать. Пока не наладим стратегию и не займемся воспитательной работой, не будем наказывать – толку не будет", – сказал глава региона.

После заседания акимата глава региона провел рабочую встречу по видеоконференцсвязи с акимами городов и районов по оперативным вопросам паводковой ситуации. Дал конкретные поручения по наиболее чувствительным для жителей области проблемам здравоохранения, образования, внешнего и внутреннего облика сел и городов, районных и поселковых дорог и услуг сервиса.

Ермек Кошербаев отметил, что стартовавшая в регионе республиканская акция "Таза Қазақстан" нашла живой отклик среди восточноказахстанцев. За несколько дней в ней приняли участие свыше 20 тыс. человек.

В завершение Ермек Кошербаев представил советника по коммуникациям Алишера Сулейменова, который ранее служил в должности советника министра обороны РК по идеологии, информации и коммуникациям.