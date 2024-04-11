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Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете

Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:00 Фото: primeminister.kz
Мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку. В ней злоумышленники попросили оказать финансовую помощь из-за якобы ограничений банка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал stopfake.kz, преступники используют фишинговые ссылки.

Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:00

Фото: stopfake.kz

В пресс-службе правительства подчеркнули, что в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств.

"Это – фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками".Пресс-служба правительства РК
Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:00

Фото: stopfake.kz

Также в пресс-службе правительства попросили "не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам".

"Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия".Пресс-служба правительства РК

Ранее в Казнете появилась фейковая информация о том, что якобы глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить по 22 млн тенге гражданам, пострадавшим от паводков, на строительство новых домов. Но это неправда. Почему, можете узнать по ссылке.

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