Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете
Как пишет портал stopfake.kz, преступники используют фишинговые ссылки.
Фото: stopfake.kz
В пресс-службе правительства подчеркнули, что в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств.
"Это – фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками".Пресс-служба правительства РК
Фото: stopfake.kz
Также в пресс-службе правительства попросили "не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам".
"Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия".Пресс-служба правительства РК
Ранее в Казнете появилась фейковая информация о том, что якобы глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить по 22 млн тенге гражданам, пострадавшим от паводков, на строительство новых домов. Но это неправда. Почему, можете узнать по ссылке.