Фейковые сообщения Олжаса Бектенова рассылают в Казнете

Мошенники создали фальшивые аккаунты премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и членов правительства в Telegram и WhatsApp, через которые запустили рассылку. В ней злоумышленники попросили оказать финансовую помощь из-за якобы ограничений банка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал stopfake.kz, преступники используют фишинговые ссылки.

Фото: stopfake.kz

В пресс-службе правительства подчеркнули, что в мессенджерах рассылается информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств.

"Это – фейк. Информация рассылается интернет-мошенниками". Пресс-служба правительства РК

Фото: stopfake.kz

Также в пресс-службе правительства попросили "не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам".

"Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия". Пресс-служба правительства РК

Ранее в Казнете появилась фейковая информация о том, что якобы глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить по 22 млн тенге гражданам, пострадавшим от паводков, на строительство новых домов. Но это неправда. Почему, можете узнать по ссылке.