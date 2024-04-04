Прокуратура: Отдел акимата Тараза потратил 75 млн тенге на невыполненные работы

В Жамбылской области прокуроры выявили факты выплаты средств из бюджета за невыполненные работы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, сотрудники прокуратуры Тараза провели проверку законности расходования бюджетных средств, по результатам которой установили, что отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города необоснованно перечислил подрядчику 75 млн тенге "за неразработанные четыре сметные документации".

"По данному факту прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК. Расследование поручено Департаменту Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области. Проводится расследование". Прокуратура Жамбылской области

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