Пожизненное педофилам: что изменится с обновлением закона о бытовом насилии

Депутаты Сената 11 апреля одобрили в двух чтениях поправки в закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева высказалась о грядущих изменениях, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, законопроект предусматривает более 70 поправок.

"Каждую поправку можно назвать именем ребенка и женщины, погибших в результате насилия", – написала Закиева в своем Instagram.

По ее словам, законопроект состоит концептуально из двух частей:

1. Профилактика, направленная на создание инфраструктуры помощи семьям и детям:

открытие центров поддержки семьи, мобильных групп по выявлению и помощи семьям в трудной жизненной ситуации, центров психологической помощи детям;

внедрение программ помощи жертвам насилия – детям;

особые требования, предусматривающие психологическую работу с агрессором, и т. д.

2. Ужесточение наказания за все формы насилия в отношении личности, в том числе детей:

исключение примирения за все уголовные преступления, связанные с насилием в отношении детей;

ужесточение санкции за средний, тяжкий вред здоровью, истязание;

пожизненный срок за педофилию;

уголовная ответственность за приставание сексуального характера в отношении детей;

криминализация насилия: уголовная ответственность за побои и нанесение легкого вреда здоровью;

содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка;

ответственность за буллинг,

запрет на принудительную высадку ребенка из автобуса;

лицензирование детских лагерей и учреждений для детей с особыми потребностями.

"Работа над законопроектом объединила предложения, усилия НПО, правозащитников, общественников", – отметила детский омбудсмен.

По данным Закиевой, в 2023 году погибли 69 женщин и семь детей. 342 человека подвергается семейно-бытовому насилию каждый день.

Заместитель главы МВД Игорь Лепеха ранее ответил депутатам Сената на вопрос, не начнут ли казахстанцев массово лишать родительских прав с введением этих поправок.