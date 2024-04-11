Почему торговые центры в Казахстане небезопасны, рассказала депутат

Депутаты Сената просят усилить безопасность в торговых центрах Казахстана после недавнего теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Свои переживания они озвучили в депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Сената Бибигуль Жексенбай, в торговых центрах на одном этаже размещаются десятки мест общественного питания, что увеличивает риск возникновения пожаров. Только в 2023 году зарегистрировали 13 978 административных правонарушений, связанных с нарушением или невыполнением требований пожарной безопасности.

"Захламленные эвакуационные выходы, многие из которых закрыты на ключ или даже заперты на цепь, наличие просроченных или вовсе отсутствие огнетушителей, беспорядок с системами сигнализации и пожаротушения – это лишь наиболее типичные нарушения. Торговые центры должны быть снабжены высокотехнологичными системами пожарной сигнализации, способными управлять другими техническими системами здания по специальному алгоритму, позволяющему в определенное время защитить всех людей от опасных факторов пожара и тем самым дать им достаточно времени, чтобы безопасно эвакуироваться", – сказала Бибигуль Жексенбай.

В связи с этим депутат попросила премьер-министра обратить внимание на важность усиления охраны на входах в ТРЦ и в местах скопления людей, а также дополнительно протестировать работу систем обеспечения эвакуации и речевого оповещения.

Помимо этого, сенатор также отметила угрозу террористических атак при проведении Всемирных игр кочевников в Астане. По ее мнению, безопасность крупных спортивных мероприятий требует учета зарубежного и отечественного опыта, комплексной организационной и правовой поддержки для предотвращения угроз.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". После теракта в Подмосковье депутаты Мажилиса направили запрос премьер-министру страны с просьбой проверить все концертные залы на безопасность.