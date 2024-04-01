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Впечатляющие портреты: фотограф показал редких пернатых Казахстана

Впечатляющие портреты: фотограф показал редких пернатых Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 12:42 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко показал снимки птиц, которые живут в Казахстане. Красочными портретами мастер поделился с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Доценко напомнил, что сегодня, 1 апреля, отмечается Международный день птиц.

"Собрал для вас фотографии пернатых Казахстана, которые мне удалось сделать".Дмитрий Доценко

Например, на снимках можно увидеть обыкновенную крякву, лебедя-кликуна, кудрявого пеликана, черного и снежного грифов, свиристеля, степного орла, бородача, синюю птицу, краснокрылого стенолаза, пестрого дятла.

Комментаторы поблагодарили Доценко за возможность увидеть такое разнообразие пернатых.

  • Как же здорово, что в нашем мире есть такие удивительные крылатые существа!
  • Какое богатство! И какое мастерство.
  • Еще никогда не видела крякву такой красивой.
  • Спасибо вам за то, что показываете нам такие прекрасные фото птиц.
  • Красивые фото.
  • Спасибо огромное, что делитесь такой красотой!
  • Как специально позируют, – отметили пользователи Сети.

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22 февраля 2024 года Доценко опубликовал ряд фотографий красочных свиристелей.

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