Впечатляющие портреты: фотограф показал редких пернатых Казахстана
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко показал снимки птиц, которые живут в Казахстане. Красочными портретами мастер поделился с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Доценко напомнил, что сегодня, 1 апреля, отмечается Международный день птиц.
"Собрал для вас фотографии пернатых Казахстана, которые мне удалось сделать".Дмитрий Доценко
Например, на снимках можно увидеть обыкновенную крякву, лебедя-кликуна, кудрявого пеликана, черного и снежного грифов, свиристеля, степного орла, бородача, синюю птицу, краснокрылого стенолаза, пестрого дятла.
Комментаторы поблагодарили Доценко за возможность увидеть такое разнообразие пернатых.
- Как же здорово, что в нашем мире есть такие удивительные крылатые существа!
- Какое богатство! И какое мастерство.
- Еще никогда не видела крякву такой красивой.
- Спасибо вам за то, что показываете нам такие прекрасные фото птиц.
- Красивые фото.
- Спасибо огромное, что делитесь такой красотой!
- Как специально позируют, – отметили пользователи Сети.
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