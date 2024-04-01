Впечатляющие портреты: фотограф показал редких пернатых Казахстана

Фото: Instagram/dots_foto

Известный фотограф Дмитрий Доценко показал снимки птиц, которые живут в Казахстане. Красочными портретами мастер поделился с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

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