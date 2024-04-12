Что происходит в пострадавшем от потопа Кульсары

Жизнь в Кульсары, из которого во время паводков массово эвакуировали людей, постепенно налаживается, сообщает Zakon.kz.

В оперативном штабе по ЧС Атырауской области 12 апреля сообщили, что река Большой Жем стала возвращаться в свои берега.

В городе Кульсары возобновили деятельность продуктовые магазины и супермаркеты, а также общественный транспорт. В течение двух дней автобусы будут оказывать услуги бесплатно. Повсеместно в городе ведется подключение коммунальной инфраструктуры.

Параллельно ответственными лицами рассматривается вопрос об оказании помощи пострадавшим от паводка.

"На данный момент Оперативный штаб занимается осушкой территорий, которые были затоплены во время наводнения. По закону, в целях возмещения ущерба, понесенного гражданами вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, формируется специальная комиссия, – сообщила заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова.

С момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 – дети. Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: город Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Не обошлось там без жертв. 7 апреля в Кульсары спасатели нашли тела двух мужчин без признаков жизни.