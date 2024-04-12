Какие дороги закрыты в Казахстане из-за паводков

В "КазАвтоЖоле" рассказали, какие дороги закрыли в регионах Казахстана из-за паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал пресс-секретарь "КазАвтоЖол" Сәкен Ділдахмет на брифинге республиканского информационного штаба, по состоянию на 12 апреля на 13 автомобильных дорогах республиканского значения в шести областях ограничено движение для всех видов транспорта, в частности:

Акмолинская область:

120-184 км трассы Кокшетау – Атбасар;

856-917 км трассы Екатеринбург – Алматы;

Актюбинская область:

3-92 км трассы Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз;

Атырауская область:

4-119 км трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау;

0-136 км трассы Мукур – Кульсары.

Костанайская область:

0-9 км трассы на подъезде к селу Мариновка;

42-96 км трассы Денисовка – Тавриченка – Аршалы – Комаровка;

4-5 км трассы Костанай – Жаксы – Карабутак – Костанай.

Мангистауская область:

210-220 км трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе –Жетыбай – Актау.

Северо-Казахстанская область:

0-47 км трассы Рощинское – Корнеевка – Волошинка;

869-875 км трассы Жезказган – Петропавловск;

835-856 км трассы Екатеринбург – Алматы;

525-530 км трассы Челябинск – Новосибирск.

Ранее в РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкам в Казахстане. По данным синоптиков, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающей территории к Алматы с 12 по 14 апреля возможны разливы и подтопления.

