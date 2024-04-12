Какие дороги закрыты в Казахстане из-за паводков
Фото: akorda.kz
В "КазАвтоЖоле" рассказали, какие дороги закрыли в регионах Казахстана из-за паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Как рассказал пресс-секретарь "КазАвтоЖол" Сәкен Ділдахмет на брифинге республиканского информационного штаба, по состоянию на 12 апреля на 13 автомобильных дорогах республиканского значения в шести областях ограничено движение для всех видов транспорта, в частности:
Акмолинская область:
- 120-184 км трассы Кокшетау – Атбасар;
- 856-917 км трассы Екатеринбург – Алматы;
Актюбинская область:
- 3-92 км трассы Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз;
Атырауская область:
- 4-119 км трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау;
- 0-136 км трассы Мукур – Кульсары.
Костанайская область:
- 0-9 км трассы на подъезде к селу Мариновка;
- 42-96 км трассы Денисовка – Тавриченка – Аршалы – Комаровка;
- 4-5 км трассы Костанай – Жаксы – Карабутак – Костанай.
Мангистауская область:
- 210-220 км трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе –Жетыбай – Актау.
Северо-Казахстанская область:
- 0-47 км трассы Рощинское – Корнеевка – Волошинка;
- 869-875 км трассы Жезказган – Петропавловск;
- 835-856 км трассы Екатеринбург – Алматы;
- 525-530 км трассы Челябинск – Новосибирск.
Ранее в РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкам в Казахстане. По данным синоптиков, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающей территории к Алматы с 12 по 14 апреля возможны разливы и подтопления.
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