В шести областях Казахстана перекрыли дороги из-за паводков

В "КазАвтоЖол" рассказали о ситуации на дорогах в связи с паводками, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил пресс-секретарь "КазАвтоЖол" Сакен Дилдахмет на брифинге СЦК, на 17:00 9 апреля на семи участках дорог международного и республиканского значения в Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях произошло наводнение общей протяженностью 3,4 км.

В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях на 13 автомобильных дорогах республиканского значения протяженностью 650 км наложены ограничения на все виды транспорта.

По его словам, в настоящее время на республиканских дорогах 706 единиц техники и 1680 человек проводят работы по предупреждению и ликвидации паводков. Несмотря на это, все еще сохраняется высокий риск подтоплений в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Специалисты нацкомпании ведут круглосуточный контроль на дорогах.

Ранее в МЧС сообщили, что в девяти областях Казахстана в отдельных районах и городах действуют 29 ЧС в связи с паводками.