Грозовые дожди ожидаются практически по всему Казахстану 13 апреля

Фото: pexels

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 13 апреля 2024 года.

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