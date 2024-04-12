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Грозовые дожди ожидаются практически по всему Казахстану 13 апреля

Грозовые дожди ожидаются практически по всему Казахстану 13 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 17:58 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 13 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, по стране ожидаются туманы, усиление ветра.

"Северный и южный циклоны и связанные с ними атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди с грозами на большей части Казахстана, в горных районах юга – сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (преимущественно дождь)".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 13-15 апреля 2024 года. Подробности здесь.

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