Грозовые дожди ожидаются практически по всему Казахстану 13 апреля
Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 13 апреля 2024 года.
Согласно прогнозу, по стране ожидаются туманы, усиление ветра.
"Северный и южный циклоны и связанные с ними атмосферные фронтальные разделы обусловят дожди с грозами на большей части Казахстана, в горных районах юга – сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (преимущественно дождь)".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 13-15 апреля 2024 года. Подробности здесь.
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